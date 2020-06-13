السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلّب تكثيف العمل للتغلب على تداعيات فيروس "كورونا"



القاهرة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المرحلة الراهنة تتطلّب من الجميع تكثيف العمل لرفع الطاقات الإنتاجية من أجل التغلب على ما خلّفته أزمة "

وأوضح الدكتور مدبولي في تصريحات له خلال تفقده عددًا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر اليوم أن مصر تضع الصناعة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، مشددًا على أهمية اللقاءات المستمرة مع رجال الصناعة، والزيارات الميدانية للمصانع بهدف تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه عام.

ونوّه رئيس الوزراء المصري بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية الوقائية كافة للعاملين والموظفين بالمصانع في ظل الظروف الحالية لضمان استمرار عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد.

// انتهى //

18:38ت م

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القاهرة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المرحلة الراهنة تتطلّب من الجميع تكثيف العمل لرفع الطاقات الإنتاجية من أجل التغلب على ما خلّفته أزمة " كورونا " من تداعيات سلبية.وأوضح الدكتور مدبولي في تصريحات له خلال تفقده عددًا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر اليوم أن مصر تضع الصناعة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، مشددًا على أهمية اللقاءات المستمرة مع رجال الصناعة، والزيارات الميدانية للمصانع بهدف تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه عام.ونوّه رئيس الوزراء المصري بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية الوقائية كافة للعاملين والموظفين بالمصانع في ظل الظروف الحالية لضمان استمرار عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد.// انتهى //18:38ت م0096

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