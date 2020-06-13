السعودية اليوم / الصين تفرض حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين



بكين 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

فرضت السلطات الصينية حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 في سكان العاصمة, بعد أن رفعت التدابير الوقائية تدريجيا مع تراجع عدد الإصابات التي اقتصر أغلبها خلال الأشهر الأخيرة على السكان العائدين من خارج البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية وفق وكالة أنباء الصين الجديدة أن أغلب الإصابات الجديدة بالفيروس مرتبطة بسوق شيفاندي، الواقع في ضاحية فينغتاي حيث أحصت سبع إصابات بالفيروس في المناطق المحيطة بالسوق واُكتشفت 45 إصابة أخرى لا تحمل أعراضا عقب فحص نحو ألفي عامل في السوق.

أغلقت السلطات سوق شيفاندي لتنظيم حملة فحص واسعة تشمل كلّ من كان له "صلة وثيقة" بالسوق منذ 30 مايو، ومن بينهم نحو 10 آلاف عامل في السوق.

وأرجأت عودة التلاميذ إلى المدارس الابتدائية في المدينة وعلقت جميع الفعاليات

// انتهى //

17:32ت م

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بكين 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسفرضت السلطات الصينية حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 في سكان العاصمة, بعد أن رفعت التدابير الوقائية تدريجيا مع تراجع عدد الإصابات التي اقتصر أغلبها خلال الأشهر الأخيرة على السكان العائدين من خارج البلاد.وأوضحت السلطات الصحية وفق وكالة أنباء الصين الجديدة أن أغلب الإصابات الجديدة بالفيروس مرتبطة بسوق شيفاندي، الواقع في ضاحية فينغتاي حيث أحصت سبع إصابات بالفيروس في المناطق المحيطة بالسوق واُكتشفت 45 إصابة أخرى لا تحمل أعراضا عقب فحص نحو ألفي عامل في السوق.أغلقت السلطات سوق شيفاندي لتنظيم حملة فحص واسعة تشمل كلّ من كان له "صلة وثيقة" بالسوق منذ 30 مايو، ومن بينهم نحو 10 آلاف عامل في السوق.وأرجأت عودة التلاميذ إلى المدارس الابتدائية في المدينة وعلقت جميع الفعاليات الرياضية // انتهى //17:32ت م0094

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