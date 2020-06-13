السعودية | “الصحة” : تسجيل (3366) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (123308) حالات

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أعلنت وزارة الصحة اليوم, عن تسجيل (3366) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (123308) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (39828) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1843) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1519) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (82548) حالة.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1089) حالة، وجدة (527) حالة، ومكة المكرمة (310) حالة، والدمام (227) حالة، والمدينة المنورة (191) حالة، والخبر (163) حالة، والقطيف (114) حالة، والهفوف (91) حالة، والطائف (57) حالة، وصفوى (48) حالة، والجبيل (47) حالة، وحفر الباطن (35) حالة، والمزاحمية (34) حالة، وبريدة (33) حالة، والخرج (27) حالة، وينبع (23) حالة، ورأس تنورة (19) حالة، والدرعية (19) حالة، وخميس مشيط (17) حالة، والظهران (16) حالة، ونجران (16) حالة، وبيشة (14) حالة، وضرماء (13) حالة، والعيون (12) حالة، وثريبان (10) حالات، والخرمة (10) حالات، وبقيق (10) حالات، وأبها (9) حالات، ومليجة (9) حالات، وبيش (9) حالات، وقرية العليا (8) حالات، وحوطة بني تميم (7) حالات، والمبرز (7) حالات، والبكيرية (6) حالات، والرس (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، وجازان (6) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، وأحد رفيدة (5) حالات، ووادي الدواسر (5) حالات، والنماص (4) حالات، وحائل (4) حالات، ورابغ (4) حالات، والزلفي (4) حالات، وحريملاء (4) حالات، والبدائع (3) حالات، وتنومة (3) حالات، وعريعرة (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، وثادق (3) حالات، والباحة حالتان، والمخواة حالتان، وقلوة حالتان، ووادي الفرع حالتان، والحناكية حالتان، والنبهانية حالتان، والقوراة حالتان ، وعيون الجواء حالتان، وقصيباء حالتان، والقنفذة حالتان، وظلم حالتان، وقيا حالتان، والحرجة حالتان، وبللسمر حالتان، وظهران الجنوب حالتان، وسبت العلاية حالتان، والدرب حالتان، والدائر حالتان، وفرسان حالتان، والليث حالتان، وخليص حالتان، وليلى حالتان، والدلم حالتان، والرين حالتان، وحالة واحدة في كل من المندق، وبلجرشي، والعيص، والمذنب، ورياض الخبراء، وعنيزة، والقوز، ورنية، والمضة، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، وتثليث، والخفجي، وسيهات، والسحن، وبقعاء، وصبيا، والكامل، والدوادمي، والحريق، والسليل، وتمير, فيما بلغ عدد الوفيات (932) حالات، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7675299) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3645766) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (426268) ألف حالة. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة،

التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.