شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 123308 حالة .

Advertisements وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة . وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة الى 1843حالة .

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