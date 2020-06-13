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وزير الخارجية البريطاني ينتقد فرض الرئيس الأمريكي عقوبات ضد مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

السبت 2020/6/13 06:00 م بتوقيت أبوظبي

انتقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، السبت، العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية. 

وقال راب: إن "المملكة المتحدة تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع حالات الإفلات من العقاب في أسوأ الجرائم الدولية".

وأضاف:" سنواصل دعم إجراء إصلاح إيجابي في المحكمة حتى تعمل بفاعلية بقدر الإمكان، وينبغي أن يكون موظفو المحكمة الجنائية الدولية قادرين على القيام بعملهم باستقلالية وحياد ودون خوف من العقوبات".

وأصدر الرئيس الأمريكي، الخميس، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على المتورطين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول ما إذا كانت قوات بلاده قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

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ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرار ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين.

وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة القاضي او-غون كوون، في بيان، إن هذه الإجراءات "تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية".

وأشارت المحكمة إلى "أنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة".  

وأضافت أنها "أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة".

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