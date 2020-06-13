خدمة “تصريح طبي طارئ” تقدم تصريح فوري للتنقل

2020-06-13

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

تتيح خدمة “تصريح طبي طارئ” من تطبيق توكلنا للمستخدم (والمرافق) الحصول على تصريح تنقل فوري إلى المنشأة الطبية.

وأوضح حساب تطبيق توكلنا على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، السبت 13 حزيران/يونيو 2020، أنَّ هذا الأمر من شأنه أن يساهم في الحصول على الرعاية اللازمة بشكل أسرع، ويساعد فرق الهلال الأحمر لمباشرة الحالات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية.

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يذكر أنَّ تطبيق توكلنا، نبّه السبت، بأنّه عند طلب تصريح طبي طارئ، يتطلب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية (المريض أو المرافق)، حيث أن عدم تأكيد ذلك سيتسبب في إيقاف طلب التصاريح من التطبيق.

وأشار إلى أنَّ “تأكيد الحضور مسؤولية المنشأة الطبية عن طريق نظام التصاريح الطبية والصحية المطور من قبل المجلس الصحي السعودي”.

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