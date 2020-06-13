- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خدمة “تصريح طبي طارئ” تقدم تصريح فوري للتنقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خدمة “تصريح طبي طارئ” تقدم تصريح فوري للتنقل
من تطبيق توكلنا
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
تتيح خدمة “تصريح طبي طارئ” من تطبيق توكلنا للمستخدم (والمرافق) الحصول على تصريح تنقل فوري إلى المنشأة الطبية.
وأوضح حساب تطبيق توكلنا على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، السبت 13 حزيران/يونيو 2020، أنَّ هذا الأمر من شأنه أن يساهم في الحصول على الرعاية اللازمة بشكل أسرع، ويساعد فرق الهلال الأحمر لمباشرة الحالات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية.
يذكر أنَّ تطبيق توكلنا، نبّه السبت، بأنّه عند طلب تصريح طبي طارئ، يتطلب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية (المريض أو المرافق)، حيث أن عدم تأكيد ذلك سيتسبب في إيقاف طلب التصاريح من التطبيق.
وأشار إلى أنَّ “تأكيد الحضور مسؤولية المنشأة الطبية عن طريق نظام التصاريح الطبية والصحية المطور من قبل المجلس الصحي السعودي”.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة “تصريح طبي طارئ” تقدم تصريح فوري للتنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.