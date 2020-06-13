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39 وفاة جديدة في السعودية بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
أكّدت وزارة الصحة، السبت 13 حزيران/يونيو 2020، وفاة 39 مصابًا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، معلنة عن تعافي 1519 حالة، وبذلك يصل إجمالي حالات الوفاة 932 حالة في السعودية.
وسجلت الرياض السبت 1089 حالة إصابة، بينما احتلت جدة المركز الثاني بـ527 إصابة جديدة، وفي مكة المكرمة 310، وفي الدمام 227. ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى 39828 حالة من بينها 1843 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وأوضح مركز المعلومات، أنّه تم تسجيل كوفيد ١٩ كسبب للوفاة في شهادة الوفاة لحالات كوفيد ١٩ سواء كانت مؤكدة أو مفترضة، حسب التالي:
- وفاة مباشرة: وفاة نتجت من مرض سريري متوافق مع كوفيد ١٩ لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها.
- وفاة غير مباشرة: وفاة نتجت من مرض آخر وساءت حالة المريض بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بكوفيد ١٩.
- وفاة لا علاقة لها بكوفيد ١٩: أي وفاة في حالة مؤكدة أو مشتبه اصابتها بكوفيد -١٩ ولكن كوفيد ١٩ لم يكن سبباً مباشر أو غير مباشر للوفاة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
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