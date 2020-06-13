في غاية الخطورة : ”دولة عربية ستختفي“ من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه “الدولة” وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من ”خارطة العالم”

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عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ١٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يخوض حملة للانتخابات التشريعية المقبلة، ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية. وقال نتنياهو في مؤتمر الثلاثاء في القدس إنه أعطى تعليمات فورية لإيداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة "أي ون"، الاسم الذي تطلقه إسرائيل على أراض واقعة عند مدخل القدس وتسكنها عائلات من البدو قرب بلدة أبو ديس في موقع حيوي في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا قامت إسرائيل بالبناء في هذه المنطقة بين مستوطنة معالي أدوميم اليهودية والقدس، ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين، مما سيمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

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