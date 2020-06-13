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شكرا لمتابعة خبر عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم.
وأوضحت هيئة الأرصاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن وادي الدواسر 44 و الأحساء 43.7 ومكة المكرمة 43 والرياض 43، والقيصومة 42 والدمام سجلت 42 درجة مئوية، وسُجلت أدنى درجات الحرارة في الباحة 25 درجة مئوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت تكوناً للسحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران كذلك على أجزاء من الساحل الغربي.
وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى بسرعة 18 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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