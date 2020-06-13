دخول 23 مصابا بالمملكة للعناية المركزة في 24 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت المملكة في الـ 24 ساعة الماضية دخول 23 مصابا بفيروس شهدت المملكة في الـ 24 ساعة الماضية دخول 23 مصابا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة. وبلغ عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا حتى الأن 1843 حالة حرجة، بعد تسجيل 23 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتدنى معدل تسجيل الحالات الحرجة في المملكة، مقارنة بالأرقام المتزايدة خلال الأيام الماضية.

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