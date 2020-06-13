اخبار السعوديه

وفيات كورونا تقترب من الألف حالة بالمملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن وفيات تقترب من الألف حالة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باتت أعداد الوفيات إثر فيروس كورونا في المملكة قريبة من تخطي حاجز الألف حالة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.

وأعلنت الصحة منذ قليل عن بلوغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 932 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.12%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا تقترب من الألف حالة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا