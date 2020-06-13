شكرا لمتابعة خبر عن وفيات كورونا تقترب من الألف حالة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باتت أعداد الوفيات إثر فيروس كورونا في المملكة قريبة من تخطي حاجز الألف حالة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.

وأعلنت الصحة منذ قليل عن بلوغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 932 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.12%.