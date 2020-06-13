الرياض تسجل 1089حالة جديدة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1089 إصابة جديدة بفيروس أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الرياض. كما سجلت محافظة جدة إصابات جديدة بلغ عددها 527 حالة، في حين سجلت مكة المكرمة تسجيل 310. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 3366 إصابة و 1519 حالة شفاء جديدة بالفيروس.

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