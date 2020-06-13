شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في قوانجو الصينية تنبه من إعصار قادم إلى المقاطعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية، اليوم السبت، المواطنين هناك من إعصار (Parrot )، لافتة إلى أنها تودّ تنبيه جميع الأخوة المواطنين المتواجدين في مقاطعة قوانغ دونغ، بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني، أصدر تحذيرًا عن إمكانية وصول إعصار (Parrot) القادم من جمهورية الفلبين.

وأوضحت القنصلية، أنه متجه إلى مقاطعة قوانغ دونغ غدًا الأحد؛ فيما طلبت من جميع المواطنين، اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية عبر وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أنه في حالات الضرورة برجى الاتصال على قسم شؤون السعوديين بالقنصلية (008618998378131) أو الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (0096692003334).