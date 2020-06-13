شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الموارد البشرية» تكشف وقتًا لا يجوز فيه تشغيل العامل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني، اليوم السبت، أنه لا يجوز تشغيل العامل تحت أشعة الشمس من الساعة 12م إلى 3م من يونيو حتى سبتمبر كل عام ميلادي.

وأوضح متحدث الموارد البشرية، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص وتجنبيهم ما قد يسبب لهم مخاطر صحية.