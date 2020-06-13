شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

‏وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1519 حالة تعافي جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 932 حالة وفاة.