شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تعلن الإحصائية فارغة: لا تكن الرقم التالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الصحة اليوم الجمعة, حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي بهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد ١٩.

وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، حيث تتمحور فكرة الحملة على إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير (دون معلومات) ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة: (نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي , ولمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع من هنـــــا .

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعيًا منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحتى لايكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.