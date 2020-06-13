شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل المهمة الأخيرة لرجلي الأمن المتوفيين في بيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سردت مصادر، تفاصيل المهمة الأخيرة لرجلي الأمن اللذين توفيا في حادث انقلاب دورية على طريق الحقو بمحافظة بيش صباح اليوم السبت؛ حيث كانا يبحثان عن فتاة مخطوفة.

وكان قد ورد بلاغًا للعمليات الساعة الثامنة من مبلغة تفيد بأنها تعرضت لحالة خطف من قبل شخص يقود سيارة من نوع نيسان من قرية أبو القعايد التابعة بمحافظة صبيا، إلى جهة غير معروفة؛ حيث تم إبلاغ الدوريات ومن ضمنها الدورية التي كان يقودها رجلا الأمن.

وتسلم رجلا الأمن الراحلين البلاغ وكانت الدورية متوجهة لمباشرة البلاغ باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة بيش، إلا أنها تعرضت لحادث انقلاب يرجح أنه بسبب انفجار إطار قبل وصولهما للموقع؛ فيما ضبط السيارة المعنية في البلاغ في محافظة صبيا، ويجري التحقيق في مصداقية البلاغ المقدم.