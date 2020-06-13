نصائح للمخالطين لحالات مصابة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدمت وزارة الصحة نصائح للمخالطين لحالات مصابة بفيروس قدمت وزارة الصحة نصائح للمخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا الجديد. ونصحت بضرورة اتباع تعليمات الطبيب، لافتة إلى أن فترة الحضانة 14 يوما وقد تظهر الأعراض عليهم خلال تلك الفترة. وشددت الوزارة على ضرورة أن يهتم الفرد بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين.

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