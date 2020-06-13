القبض على تشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات

مكون من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية
القت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي من مكون من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورطوا بسرقة 12 حاوية.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري.
وقال التويجري، إن الحاويات اشتملت على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال.
وأضاف أن المتهمين نقلوا المسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.
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