وزارة الصحة: تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 932

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 123,308، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1519، ما يرفع الإجمالي إلى 82,548.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 932 حالة، بعد تسجيل39 حالة.