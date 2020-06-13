«الغذاء والدواء» توضح تفاصيل سحب تشغيلات من مستحضر Priorin N

أعلنت الهيئة العامة الغذاء والدواء عن سحب تشغيلات من مستحضر Priorin N الذي تنتجه شركة باير الألمانية على شكل كبسولات.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر موقعها الإلكتروني، أن أرقام التشغيلات المسحوبة من مستحضر Priorin N هي SA103، وSA104 وSA106 وSA099

أسباب سحب تشغيلات من Priorin N

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن أسباب سحب تشغيلات من مستحضر Priorin N تعود إلى تلوث التشغيلات الأربعة المذكورة ببكتريا Bacillus Cereus، وهي نوع من أنواع البكتريا السامة التي توجد في التربة والنباتات والأطعمة وتؤدي إلى بعض الأمراض المعوية الشائعة كالإسهال والغثيان والتقيؤ.

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وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنها ألزمت الشركة الألمانية المنتجة لمستحضر Priorin N بسحب هذه التشغيلات، وأصدرت تعميمًا للجهات الصحية بإيقاف استخدامها.

ودعت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين إلى عدم استخدام التشغيلات المذكورة من مستحضر Priorin N حال توفرها لديهم، ونصحتهم بإبلاغ الهيئة عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

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