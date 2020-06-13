التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن/ تركي المالكي، أنَّ قوات التحالف تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.

وأكّد المالكي أنَّ خطوة إطلاق الصاروخ باتجاه المملكة محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة نجران، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي.

ولفت إلى أنَّ تلك المحاولة تأتي امتدادًا لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار في (01 يونيو 2020م).

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وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة.

وذكر أنّه مجموع الصواريخ الباليستية التي تمّ إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها ولله الحمد بلغ (312) صاروخًا باليستيًا.

وأكد أنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.