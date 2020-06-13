وزارة الدفاع تحدد شروط القبول وإجراءات التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية

حددت وزارة الدفاع شروط وإجراءات التسجيل للعام الدراسي (١٤٤٢هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن التسجيل للعام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارًا من غد الأحد المقبل الموافق 22/ 10/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحًا، على أن ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 1441هـ.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين الجامعيين للتقديم والاختبار للالتحاق في الخدمة العسكرية كضباط، وللتسجيل (اضغط هنا).

ومن شروط التقديم التي أعلنتها وزارة الدفاع:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة، على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن 27 عامًا لجميع التخصصات و30 عامًا للأطباء تخصص «طبيب عام/ جراحة، طبيب اسنان» عند بداية العام الدراسي.

4- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي، وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

5- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

6- ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن حسب الجدول الطبي.

7- أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

8- أن يكون الطالب حاصلًا على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

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9- أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

10- أن يجتاز جميع إجراءات القبول.

11- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية.

12- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

التخصصات المطلوبة لوزارة الدفاع

وأكدت وزارة الدفاع أن التخصصات المطلوبة للقبول في العام الدراسي 1442هي: التخصصات الهندسية، والحاسب الآلي وأيضا التخصصات الإدارية والتخصصات الطبية والتخصصات الشرعية، وفقًا للموقع الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني أنه يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل، والتأكد من توفر الوثائق المطلوبة لتعبئة البيانات بشكل صحيح، ويجب رفع جميع الوثائق المطلوبة بملف واحد بصيغة PDF .

البيانات المطلوبة للتسجيل في وزارة الدفاع

وأشارت وزارة الدفاع إلى البيانات المطلوبة للتسجيل، وهي بيانات تخص المتقدم تشمل «الاسم الرباعي، رقم بطاقة الأحوال، تاريخ الإصدار، الجنسية، المصدر، القبيلة أو العائلة، الفخذ، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، مكان الأصل، مكان النشأة، مكان الإقامة آخر6 سنوات، الحالة الاجتماعية».

ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن هناك بيانات تخص الطول والوزن، وبيانات تخص التحصيل العلمي، وبيانات تخص الأب ووالد الأب وولي الأمر في حالة عدم وجود الأب، ووالدة الأب، وبيانات الأم ووالد الأم ووالدة الأم، والأقارب العسكريين، ومعلومات الاتصال تشمل الجوال الأساسي والإيميل ورقم هاتف المنزل.

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