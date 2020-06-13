بمشاركة 80 متطوعًا..«صحة نجران» تواصل حملتها التوعوية للوقاية من كورونا

واصلت الشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم السبت، حملتها التطوعية الصحية والتوعوية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت صحة نجران، أنَّ الحملة تستهدف الجوامع والمنشآت الحكومية والمراكز التجارية بالمنطقة وتستمر 6 أسابيع، بمشاركة 80 متطوعًا صحيًا.

وأشارت إلى أنَّ الحملة تقوم بفحص درجة حرارة المصلين في المساجد، والتأكيد عليهم بالحرص على التباعد، وترك مسافة بين كلّ مصلٍّ وآخر، وتوعيتهم بلبس الكمام الطبي، وكيفية غسل اليدين.

ولفتت إلى أنها تقدم خدمة الفرز البصري في المنشآت الحكومية، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية، إلى جانب تقديم خدمة الفرز البصري في المراكز التجارية، وتعقيم اليدين، والتوعية الصحية لمرتادي المراكز بطرق التسوق الصحيحة منها الدفع الإلكتروني، وعدم لمس الوجه، وتجنب الازدحام.

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