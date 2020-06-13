«أمانة جدة» تغلق 101 محل تجاري لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة جدة، 101 محل تجاري لمخالفة الأنظمة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرار المنع الجزئي من 3 مساءً وحتى 6 صباحًا، خلال الفترة من 19-20 شوال.

وأفادت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على موقع «تويتر»، بأن أمانة جدة أغلقت 101 محل تجاري خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الإمارة إلى أنها لم تلتزم بقرار المنع الجزئي من 3 مساءً وحتى 6 صباحًا خلال الفترة من 19-20 شوال.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

أمانة جدة تطارد الباعة الجائلين وتزيل البسطات العشوائية أسفل جسر «كيلو 8»

أمانة جدة تعلن تمديد القرعة الإلكترونية أسبوعين.. وهذه الخطوات التقديم

«أمانة جدة»: إعادة تشديد الإجراءات الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا»