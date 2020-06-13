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القنصلية في قوانجو الصينية تحذر السعوديين من إعصار قادم من الفلبين

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طالبتهم بالتواصل معها في حالات الضرورة

وجَّهت قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية، اليوم السبت، التحذير للمواطنين المقيمين هناك من إعصار (Parrot ).

وذكرت القنصلية العامة، عبر حسابها بتويتر، أنها تودّ تنبيه جميع الأخوة المواطنين المتواجدين في مقاطعة قوانغ دونغ، بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني، أصدر تحذيرًا عن إمكانية وصول إعصار (Parrot) القادم من جمهورية الفلبين، والمتجه إلى مقاطعة قوانغ دونغ غدًا الأحد.

وطلبت القنصلية من جميع المواطنين، اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية عبر وسائل الإعلام.

وفي حالات الضرورة برجى الاتصال على قسم شؤون السعوديين بالقنصلية (008618998378131) أو الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (0096692003334).

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