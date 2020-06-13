إصابة شخصين في حادث تصادم مركبتين بالطائف

نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج

أصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث اصطدام مركبتين في الشفا بمحافظة الطائف. وذكر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر تويتر، أن حادث اصطدام مركبتين بالطائف (الشفا) نتج عنه إصابة شخصين. مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث. وأوضح مركز العمليات الأمنية، أنه تم تقل الشخصين المصابين إلى المستشفى لتلفي العلاج اللازم. Advertisements اقرأ أيضا: «911»: انقلاب مركبة بالطائف.. ونقل مصاب إلى المستشفى

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