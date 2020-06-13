أخبار السعودية اليوم.. وزارة العدل لن تستقبل أي مستفيد بدون موعد سابق.. ورياح نشطة وأتربة على 3 مناطق

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 13 يونيو 2020م أبرز الأخبار في المملكة، ومنها وزارة الصحة توجِّه نصيحة لمخالطي المصابين بكورونا بشأن موعد ظهور الأعراض، ووزارة العدل لن تستقبل أي مستفيد دون موعد سابق ورياح نشطة وأتربة على 3 مناطق.

«الصحة» توجِّه نصيحة لمخالطي المصابين بكورونا بشأن موعد ظهور الأعراض

نصحت وزارة الصحة المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم.

المجلس الدولي للأرشيف يضمن «دارة الملك عبدالعزيز» ضمن المؤسسات الدولية

قام المجلس الدولي للأرشيف في باريس، بتضمين اسم دارة الملك عبدالعزيز، ضمن المؤسسات العلمية العالمية ذات العلاقة بالمؤسسة الدولية على خارطة النشاط التفاعلي الافتراضي، خلال أسبوع الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف 2020.

«كورونا» يغلق سوقًا للخضار والفواكه بالدمام «مؤقتًا»

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام «مؤقتًا»، اعتبارًا من يوم غد الأحد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي حرصًا على السلامة العامة للحدّ من انتشار كورونا.

وفاة رجلي شرطة في انقلاب سيارتهما في بيش

توفي اثنان من رجال الشرطة، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب مركبتهما، بمركز الحقو في بيش بمنطقة جازان.

وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق

أعلنت وزارة العدل التعليمات المُلزمة لدخول المستفيدين للمرافق العدلية، التي لن يستقبل أي مستفيد لا يلتزم بها، وفقًا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات إلكترونية بالكامل ولا تستدعي حضور المستفيدين لمقارها من محاكم أو كتابات عدل.

بعد 9 سنوات.. السجين خالد الدوسري يتواصل «هاتفيًّا» مع والدته

أعلن المحامي، سعود متعب بن قويد، عن إجراء اتصال هاتفي بين السجين بالولايات المتحدة خالد الدوسري وبين والدته، وذلك في أول اتصال بينهما منذ 9 سنوات.

تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنِّي مدى الرؤية في 3 مناطق خلال الساعات المقبلة.غدًا..

بدء القبول الموحد في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في تبوك

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة لبرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، وذلك يوم غد.

مصادرة 8.5 طن خضراوات وفاكهة من الباعة الجائلين في حي الصفا بجدة

صادرت بلدية الصفا الفرعية (8.5) طن من الخضراوات والفواكه، وذلك في إطار جهودها في مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين في جدة.

حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على استحقاق الدعم

أكّد برنامج حساب المواطن، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم للمستفيدين.

المطلق: يجوز لجار المسجد الصلاة في البيت خوفًا من كورونا

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز الصلاة في المنزل؛ خشية أن يتعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حتى إذا كان جارًا للمسجد.

تطبيق «توكلنا»: لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ.. بشرط

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنّه لا يوجد وقت زمني محدّد بين تصاريح التموين الطارئ، بشرط عدم تكراره في نفس اليوم.

«الزكاة والدخل»: استبعاد مشروط للسيارات الناقلة لبضائع الشركات من الإقرار الضريبي

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنّ السيارات الخاصة بنقل بضائع الشركات الخاضعة للضريبة، يمكن خصمها في الإقرار الضريبي، الذي يقدمه العميل.

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