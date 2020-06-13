السعودية اليوم / تمديد حالة الطوارئ الصحية للمرة الخامسة على التوالي في غينيا بيساو



بيساو 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلن رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة 15 يومًا، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك إثر ما وصفه بالارتفاع الحاد لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوردت وكالة الأنباء الغينية اليوم، أن السلطات في البلاد شكلت مفوضية عليا لتسيير الوضع الصحي، الذي تعيشه البلاد، بسبب انتشار كورونا، تتكون من ثلاثة أعضاء، برئاسة وزيرة الصحة السابقة ماغدا روبالو.

وأشارت إلى أنه كان قد وصل العاصمة بيساو في وقت سابق فريق مستشارين من منظمة الصحة العالمية، لمساعدة البلاد على التصدي لجائحة كوفيد 19، التي تواصل انتشارها بوتيرة متسارعة.

يذكر أن وزارة الصحة الغينية كانت قد أعلنت عن تسجيل 1389 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 12 حالة وفاة، وشفاء 153 مصابًا.

// انتهى //

16:36ت م

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بيساو 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلن رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة 15 يومًا، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك إثر ما وصفه بالارتفاع الحاد لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده.وأوردت وكالة الأنباء الغينية اليوم، أن السلطات في البلاد شكلت مفوضية عليا لتسيير الوضع الصحي، الذي تعيشه البلاد، بسبب انتشار كورونا، تتكون من ثلاثة أعضاء، برئاسة وزيرة الصحة السابقة ماغدا روبالو.وأشارت إلى أنه كان قد وصل العاصمة بيساو في وقت سابق فريق مستشارين من منظمة الصحة العالمية، لمساعدة البلاد على التصدي لجائحة كوفيد 19، التي تواصل انتشارها بوتيرة متسارعة.يذكر أن وزارة الصحة الغينية كانت قد أعلنت عن تسجيل 1389 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 12 حالة وفاة، وشفاء 153 مصابًا.// انتهى //16:36ت م0086

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