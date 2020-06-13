

القريات 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة القريات اليوم مستودع أغذية في المحافظة إثر الجولات المستمرة التي تقوم بها الفرق الرقابية لإرتكابه مجموعة من المخالفات منها تخزين الأغذية دون الحصول على ترخيص، كما ضبطت (380) كيلو جراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري أن مراقبي صحة البيئة في بلدية القريات رصدوا أثناء جولة تفتيشية مخالفات فنية وصحية في المستودع منها تحضير الأغذية في موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، فيما شملت المخالفات أيضاً تدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك ، وتخزين عشوائي للأغذية.

وأضاف المهندس الشمري أنه جرى تحرير المخالفات بحق المنشآة المخالفة وتطبيق المصادرات واغلاق المستودع فيما تستكمل البلدية الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

// انتهى //

16:06ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية القريات تغلق مستودعاً مخالفاً يحتوى على 380 كيلو جراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.