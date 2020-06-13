

بريدة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن، وجرائم اعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تزيد على 10000 ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتها إلى النيابة العامة.

// للصحف فقط // // انتهى //

16:02ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على مواطنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن والاعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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