السعودية اليوم / منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم تنفذ عن بُعد أكثر من 24 ألف طلب لخدمة الاستعلام عن حالة الدعوى



الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أنجزت خدمة (الاستعلام عن حالة دعوى) بديوان المظالم عن بُعد خلال 65 يومًا, عبر منصة معين الإلكترونية ما يتجاوز 24000 طلب استعلام إلكتروني, حيث مكّنت الخدمة المستفيدين من الاستعلام بشكل شامل عن حالة الدعوى المرفوعة عبر منصة معين الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة من خلال الاستفادة من الخدمات القضائية الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان.

يذكر أن منصة معين الإلكترونية تحتوي العديد من الخدمات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، وفق بيئة تقنية تهدف إلى تيسير إجراءات العمل القضائي في إطار تقني رقمي متطور يتواكب مع المعطيات المعاصرة، تحقيقًا لخدمة كافة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

ويأتي ذلك وفق ما أعده ديوان المظالم من خطة منهجية شاملة توافقًا مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار

// انتهى //

15:59ت م

0078



الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأنجزت خدمة (الاستعلام عن حالة دعوى) بديوان المظالم عن بُعد خلال 65 يومًا, عبر منصة معين الإلكترونية ما يتجاوز 24000 طلب استعلام إلكتروني, حيث مكّنت الخدمة المستفيدين من الاستعلام بشكل شامل عن حالة الدعوى المرفوعة عبر منصة معين الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة من خلال الاستفادة من الخدمات القضائية الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان.يذكر أن منصة معين الإلكترونية تحتوي العديد من الخدمات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، وفق بيئة تقنية تهدف إلى تيسير إجراءات العمل القضائي في إطار تقني رقمي متطور يتواكب مع المعطيات المعاصرة، تحقيقًا لخدمة كافة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.ويأتي ذلك وفق ما أعده ديوان المظالم من خطة منهجية شاملة توافقًا مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).// انتهى //15:59ت م0078

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