السعودية اليوم / أمانة عسير تعيد تأهيل طريق الملك عبدالعزيز في أبها لتسهيل حركة السير



أبها 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

بدأت أمانة منطقة عسير أعمال تعديل مسارات طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة أبها لفك الاختناقات المرورية، وذلك بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، واعتماده للرؤية المقدمة من قبل أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل وإدارة المرور وشرطة المنطقة لعملية تعديل الاتجاهات.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة قد بدأت أعمالها فعليا لتوسعة الطريق في كل من إشارة السد و السودة و ال يوسف بالإضافة إلى وضع دوران حر في الاتجاهين قبل دوار الخالدية و ذلك لتسهيل حركة السير.

وبين أن هذه الأعمال تهدف إلى فك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة أبها خلال وقت الذروة، وذلك في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة عسير.

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15:51ت م

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