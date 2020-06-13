التحالف العربي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيين باتجاه السعودية المزيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن تلك محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة نجران، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.





وأشار إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة.

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وكشف عن أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة بلغ التي تم اعتراضها ولله الحمد 312 صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





ولفت إلى أن كل هذه الأعمال الإرهابية الحوثية تأتي امتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل تلك المليشيا باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة نجران بعدد من الطائرات بدون طيار في 27 مايو/آيار الماضي، والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة خميس مشيط بطائرتين بدون طيار في 1يونيو الجاري.