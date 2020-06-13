شرطة القصيم تطيح بمواطنين انتحلا صفة رجال الأمن لسلب المقيمين

2020-06-13

متابعات الخليج 365 ـ القصيم:

أوقفت شرطة منطقة القصيم، مواطنين اثنين، انتحلا صفة رجال أمن بغرض الاعتداء على مقيمين وسلبهم ما بحوزتهم من أموال.

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنَّ الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنين اثنين، تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن، وجرائم اعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تزيد على 10000 ريال.

وأشار السحيباني، في بيان مقتضب السبت 13 حزيران/يونيو 2020، إلى أنَّه “جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتها إلى النيابة العامة”.

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