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الصحة في حملة توعية جديدة: لا تكن التالي

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2020-06-13

الصحة في حملة توعية جديدة: لا تكن التالي

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

أطلقت وزارة الصحة اليوم السبت 13 حزيران/يونيو 2020، حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي، بهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فيروس كوفيد ١٩.

وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، حيث تتمحور فكرة الحملة على إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير (دون معلومات) ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة: (نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي، ولمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع من هنا.

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وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعيًا منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.

 


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