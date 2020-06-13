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1089 إصابة جديدة بكورونا في الرياض وإجمالي الحرجة 1843 حالة
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1519) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (82548) حالة.
وسجلت الرياض 1089 حالة، بينما في مكة المكرمة 310، وفي الدمام 227. ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (39828) حالة من بينها (1843) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، في عدة مدن كما يلي:
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