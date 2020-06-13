الصحة تسجل 3366 إصابة جديدة بكورونا

2020-06-13

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3366) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1519) حالات.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (123308) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (82542) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

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وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.

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