أمانة عسير توسع مسارات طريق الملك عبدالعزيز في أبها

2020-06-13

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

بدأت أمانة منطقة عسير أعمالها لتعديل مسارات طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة أبها، لفك الاختناقات المرورية، وذلك بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، واعتماده للرؤية المقدمة من قبل أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل وإدارة المرور وشرطة المنطقة لعملية تعديل الاتجاهات.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنَّ “الأمانة قد بدأت أعمالها فعليًا لتوسعة الطريق في كل من إشارة السد والسودة وآل يوسف، بالإضافة إلى وضع دوران حر في الاتجاهين قبل دوار الخالدية، وذلك لتسهيل حركة السير”.

وبيَّن أنَّ “هذه الأعمال تهدف إلى فك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة أبها خلال وقت الذروة، وذلك في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة عسير”، مشيراً إلى أنَّ “مثل تلك الخطط التطويرية للمدينة سوف يكون لها الأثر الإيجابي على حركة السير داخل مدينة أبها”.

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