شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في قوانجو تنبه المواطنين من إعصار "parrot" والان نبدء بالتفاصيل

نبهت القنصلية العامة في مدينة قوانجو الصينية جميع المواطنين المتواجدين في مقاطعة قوانغ دونغ عن صدور تحذير من المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني عن إمكانية وصول إعصار "Parrot" القادم من جمهورية الفلبين والمتجه إلى مقاطعة قوانغ دونغ يوم الأحد 2020 / 6 / 14 م. وأضافت القنصلية عبر تويتر: نأمل من جميع المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية عبر وسائل الإعلام.

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