شكرا لقرائتكم خبر عن توكلنا: عدم تأكيد الحضور لدى المنشأة الطبية يوقف طلب التصاريح والان نبدء بالتفاصيل

أوضح تطبيق "توكلنا" عبر تويتر بأن طلب تصريح طبي طارئ، يتطلب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية (المريض أو المرافق)، وعدم تأكيد ذلك سيتسبب في إيقاف طلب التصاريح من التطبيق، علماً بأن تأكيد الحضور مسؤولية المنشأة الطبية عن طريق نظام التصاريح الطبية والصحية المطور من قبل المجلس الصحي السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توكلنا: عدم تأكيد الحضور لدى المنشأة الطبية يوقف طلب التصاريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.