شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي باكستاني سرق 5 ملايين ريال

2020-06-13

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي باكستاني، سرق 12 حاوية تجهيزات كهربائية بقيمة 5 ملايين ريال.

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنَّ شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورطوا بسرقة 12 حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.

وأشار التويجري إلى أنَّ المسروقات كانت بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، نقلوها إلى مكان آخر محاولين بيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

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