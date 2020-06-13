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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي باكستاني سرق 5 ملايين ريال
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي باكستاني، سرق 12 حاوية تجهيزات كهربائية بقيمة 5 ملايين ريال.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنَّ شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورطوا بسرقة 12 حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.
وأشار التويجري إلى أنَّ المسروقات كانت بما قيمته خمسة ملايين ريال، نقلوها إلى مكان آخر محاولين بيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.
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