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توكلنا: حضور المريض شرط الحصول على تصريح طبي طارئ
عدم التأكيد يؤدي إلى إيقاف طلبات التصاريح
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
شدّد تطبيق توكلنا، السبت 13 حزيران/يونيو 2020، على حضور المريض عند المنشأة الطبية، عند طلب تصريح طبي طارئ.
وأوضح التطبيق، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنّه عند طلب تصريح طبي طارئ، يتطلب تأكيد الحضور عند المنشأة الطبية (المريض أو المرافق).
وأشار إلى أنَّ “عدم تأكيد ذلك سيتسبب في إيقاف طلب التصاريح من تطبيق توكلنا”، مبيّنًا أنَّ “تأكيد الحضور مسؤولية المنشأة الطبية، عن طريق نظام التصاريح الطبية والصحية المطور من قبل المجلس الصحي السعودي”.
يذكر أنَّ “توكلنا”، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للوزارة.
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