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استشاري أميركي: علاج كورونا سيتوفر قبل اللقاح
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
أكَّد أحد الخبراء الأميركيين الذائعي الصيت، وسط تحذيرات من موجة ثانية لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 7 ملايين إنسان حتى الآن، أنَّ علاج الفيروس المستجد أو الدواء المعتمد سيظهر قبل اللقاح.
وأوضح الطبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنَّه “يُعتقد أننا سنرى علاجًا قبل التوصل إلى اللقاح”.
وأشار في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، إلى أنَّ “هناك فرصة أفضل حاليًا لصالح العلاجات والدواء، قبل أن تكون لدينا بالفعل القدرة على توزيع اللقاح الآمن والفعال”.
وأضاف: “سيكون لدينا بعض الأدوية التي يمكننا الاعتماد عليها والتي ستفيد الناس، سواء المرضى أو حتى منعهم من الإصابة بالمرض”.
وأكَّد فاوتشي ثقته في دواء “ريمدسفير”، الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز، والذي أعلنت وزارة الصحة الأميركية السبت الماضي، أنها ستمنح السلطات الصحية صلاحية توزيعه، لافتًا إلى أنَّه “نستخدم هذا الدواء حاليًا مع أدوية أخرى”، معربًا عن أمله في أن يثبت العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة نجاحًا.
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