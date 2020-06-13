، الإمارات تسجل 491 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - شفاء 815 حالة وإجمالي المتعافين 26761

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالة وفاة واحدة، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت عن شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الإمارات 26761 حالة.

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