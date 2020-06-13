، مصادر: ‫مشروع "افحص وأنت في سيارتك" بالشرقية خلال أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشروع لمكافحة فيروس كورونا .. ويشمل المواطنين والمقيمين بالمجان

كشفت مصادر أن وزارة الصحة تعتزم تدشين مشروع الفحص الشامل الموسع "افحص وأنت في سيارتك" خلال هذا الأسبوع بالشرقية، والذي يقع بمدينة الدمام بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من إصابة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365": تتواجد طواقم طبية وإدارية لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، ويتم فحصهم من سياراتهم دون مغادرتها وفق إجراءات احترازية مكثفة.

وأضافت: يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن فريق العمل بصحة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين للمشروع، جهزت مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير.

جدير بالذكر أن مركز الفحص الشامل الذي سيتم افتتاحه، يشمل التسجيل والفحص للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني.

وتم تجهيز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات؛ حيث لا يستغرق إجراء الفحوصات اللازمة سوى دقائق معدودة.

ويشترط على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق صحتي، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين من إجراء الفحص.

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