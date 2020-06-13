شكرا لمتابعة خبر عن حكم الشهادة وآداء اليمين عن بعد في التقاضي الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مع إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني يتساءل البعض حول إمكانية الإدلاء بالشهادة عن بُعد وكذلك أداء اليمين ، كما هو حال الترافع والتقاضي الإلكتروني .

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وتبين لـ "صدى " أن آداء الشهادة واليمين مستثناه من التقاضي عن بُعد إلإ بعد صدور ضوابط من وزارة العدل وحتى الآن لم تصدر وبالتالي فهي باقية في صورتها الحالية .

وكانت وزارة العدل قد أقرت خدمة التقاضي عن بعد والتي تشمل إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة " التقاضي عن بعد" الخاصة بالوزارة.