شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث العدل: لن يتم استقبال أي مستفيد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد متحدث وزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، أن الوزارة قررت أنه لن يتم استقبال أي مستفيد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن الوزارة تقدم 100 خدمة إلكترونية في مختلف قطاعاتها، سواء في القضاء أو المصالحة أو التوثيق وغيرها من الخدمات.
وأكد أن قرارات المتعلقة بوقف استقبال المستفيدين جاء حرصا على سلامتهم ووقايتهم من فيروس كورونا الجديد.
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