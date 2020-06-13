شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم ترك سجدة في إحدى الركعات نسياناً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان حكم ترك سجدة في إحدى الركعات نسياناً والتصرف الصحيح شرعاً .

وأكد "الخثلان " في برنامج سؤال على الهاتف على إذاعة القرآن الكريم أنه إذا نسى المسلم سجدة في ركعة أثناء الصلاة فإن هذه الركعة تعتبر ملغية لأنه فاته ركن فيها وهو السجود ويجب عليه أن يعيدها ثم يأتي بسجود السهو .

جاء ذلك رداً على متساءل أكد أنه بعد الإنتهاء من صلاة العشاء انتبه لنسيان سجدة فقام وأتى بركعة خامسة بسجدتين ثم سجد السهو .