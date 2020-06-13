شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف تفاصيل إصابته بالفيروس أثناء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مهندس شاب متخصص بالتقنية، تفاصيل إصابته بالفيروس المستجد بعد أن ترك لبس الكمامة لمرة واحدة فقط؛ حيث كان يصلي في مكتبه وحيدا، من دون أن يرتدي كمامة وجه؛ لعدم الحاجة لها في ظل غياب وجود أشخاص آخرين.

وقال أن زميل عمله دخل عليه المكتب بشكل مفاجئ، ووقف بجانبه من دون ترك مسافة تباعد ليؤدي الصلاة معه، قبل أن يبدأ بالسعال خلال أداء تلك الصلاة وينقل الفيروس للشاب الذي يرقد في المستشفى حاليا.

وأضاف المواطن الشاب: " على الرغم من حرصي على لبس الكمامة والتباعد، لكن في الأسبوع الماضي كنت أصلي في المكتب، ولأني لحالي تركت الكمامة، ولكن تفاجأت بزميلي دخل يصلي بجنبي بدون مسافة، وأول ما وقف كح، والله من يومها ما عرفت طعم النوم ولا أكلت أكل وصداع، وشيء الله لا يوريكم، الآن تأكدت إصابتي والحمد لله على كل حال " .